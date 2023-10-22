國道3號雲林縣斗六段21日發生4死22傷嚴重車禍，1輛遊覽車與1輛自小客車碰撞，造成遊覽車內1對母子、自小客車男駕駛與女乘客死亡，雲林地檢署認為遊覽車陳姓駕駛涉嫌過失致死、過失傷害等罪，犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要性，22日凌晨1點許向雲林地方法院聲請羈押。陳男訊後坦言，「對死者及家屬相當難受，自己會盡力配合所有責任要求。」

據調查，陳姓遊覽車駕駛供稱，案發當時是因為要超車才會不慎釀禍。檢方及法醫昨天深夜10時許完成4名罹難者遺體相驗，訊後依業務過失致死罪嫌，將陳姓駕駛移送法辦。

新竹耀群科技公司21日舉行員工旅遊，準備到雲林劍湖山遊樂園1日遊，遊覽車載著員工行經國道3號雲林斗六路段264公里處，與1輛小客車發生碰撞，造成4死22傷憾事，遊覽車上2名死者為11歲男童與47歲母親，小客車死者為52歲男駕駛與61歲女乘客。

警方調查，遊覽車上死者男童與母親，2人坐在車內最後一排，均有繫安全帶，但仍因頭部撞擊而身亡；自小客車則嚴重扭曲變形，駕駛與乘客被夾在車內，搶救後宣告不治。

雲林地檢署21日晚間10時許，完成4具大體相驗程序，經漏夜偵訊，認為遊覽車陳姓駕駛涉嫌《刑法》第276條過失致死、第284條過失傷害等罪，犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要性，22日凌晨1點許，向雲林地方法院聲請羈押。