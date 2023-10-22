48歲歌壇天后李玟在7月離世，讓外界感到相當不捨及痛心，遺體於8月1日火化後，昨21日終於葬在武漢石門峰紀念公園。期間有不理性網友發布「虛假、侮辱、誹謗言論」以傷害到林思林一家。對此，她已委託律師事務所完成相關取證、公證工作；且家人對李玟死因也有爭議，也已去信香港法院展開調查。

李玟昨21日於武漢石門峰紀念公園下葬，當天有不少歌迷送最後一程，當地媒體拍下不少感人畫面，之後其二姊李思林也微博對記者朋友與歌迷出席表達謝意：「今天，再次感謝記者朋友與歌迷出席媒體見面會及追思會及紀念展覽揭幕，謝謝你們的愛與支持！」但此之前，李思林一家被不理性網友發虛假、侮辱、誹謗言論，讓她怒請律師蒐證準備開告。

李思林委託「廣東夢海律師事務所」蒐證，並在微博轉發律師聲明，律師事務所發出聲明「指派何棟民律師就目前部分網絡用戶針對李思林女士及其家人發布虛假、侮辱、誹謗言論一事發布本律師聲明。聲明中指出，部分網路使用者發布虛假、侮辱、誹謗言論，對李思林女士及其家人造成了嚴重的干擾和精神傷害。」聲明中要求「相關主體立即停止侵權，刪除內容並賠禮道歉」。此外，「針對涉侵權內容，律師事務所已經完成相關取證、公證工作」。

據大陸《澎湃新聞》報導，李玟家人仍希望了解李玟的死因，故已經委託律師，去信香港的「死因裁判庭」進行調查，同時申請進行公開聆訊；李玟家人的律師受訪時也表示，李玟的屍檢已經完成，身體狀況都有做了很完善的紀錄，下葬並不會影響調查，而死因調查有可能長達數年之久。