第58屆金鐘獎昨晚(21日)圓滿落幕，特別貢獻獎頒給資深演員丁強，不過遺憾的是他今年大年初六在家跌倒，送醫後仍不幸離世，享壽86歲，獎項改由遺孀李璇代領，她也忍痛曝光當時不辦告別式的原因。

金鐘特別貢獻獎頒給已故資深藝人丁強，遺孀李璇代為領獎時，全場響起熱烈掌聲，她先是哽咽請所有人坐下，表示這個殿堂是大家很歡喜的日子，不希望大家看到她因為先生心生傷感，接著強調：「我何其有幸能當他的丁太太」，根據《ETtoday》報導，李璇當時以植葬送別亡夫，不過卻未舉辦告別式，在於家人不想勞師動眾，被問到丁強是否有遺願時，經紀人表示：「希望我們把璇姊照顧好」。

遺孀李璇代丁強領下《特別貢獻獎》。（圖／粘耿豪攝）

丁強生前和李璇鶼鰈情深的模樣令人稱羨。（圖／中時資料照）

丁強1963年演出《薇薇的週記》開啟演藝之路，1971年與演員李璇再婚赴美定居，就此淡出螢光幕，轉往幕後工作，直到2001年才重返演藝圈，復出後首部作品，就是演出導演曹瑞原執導的《記住 忘了》，並奪下第36屆金鐘獎單元劇男主角獎，而2023年演出的公視學生劇展《大夜》，則是生前最後一部作品，縱橫演藝圈超過60年，推出無數叫好叫座的作品，讓評審委員迅速達成共識，認為把《特別貢獻獎》頒給他可謂實至名歸。