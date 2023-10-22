JOSÉ ALTUVE 3-RUN HR GIVES THE ASTROS THE LEAD IN THE 9TH INNING 🤯



(via @MLB)pic.twitter.com/011vK3lmHC — Bleacher Report (@BleacherReport) October 21, 2023

今年美聯冠軍系列賽，太空人、遊騎兵成軍以來首度在此上演「德州大戰」，有趣的是雙方全都在主場輸球。太空人先在老家休士頓連敗兩場，遊騎兵更是在回到阿靈頓之後連吞3敗，讓太空人3勝2負聽牌。雖然太空人有主場作弊的前科，不過他們本季例行賽主場僅有39勝42負，大部分的勝利來自於客場作戰（51勝30負）。

太空人能夠拿下G5「天王山之戰」還是頗令人意外，特別是遊騎兵第6局靠著賈西亞（Adolis García）3分炮超前。太空人的逆轉能力很普通，他們本季在第8局落後時的戰績僅為4勝62負，其中7月初對遊騎兵的一場例行賽，太空人丟掉6分領先優勢，但在第9局驚險12比11逆轉（也是在遊騎兵主場）。

中繼投手阿布瑞尤（Bryan Abreu）G5賽前說：「我們是太空人，我們全隊的人都是永不放棄。」由於太空人是最受球迷痛恨的隊伍，網友揶揄是「讓美國再度憤怒。」

美媒FOX體育報導，最受看好奪得世界大賽冠軍的一度是費城人，不過他們被響尾蛇2比2扳平戰局之後聲勢下滑，太空人則是以3連勝打出氣勢而成為頭號熱門，遊騎兵暫時成為最被看衰的球隊。