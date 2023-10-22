中央氣象署表示，今天清晨全台最低溫在宜蘭縣五結18.9度，今起東北季風減弱，僅基隆北海岸、東部、大台北山區有雨，白天氣溫回升，一直到周五都是好天氣。氣象專家賈新興指出，周六晚至周日（28、29日）水氣增多全台有雨，且周日天氣更差。

今天東北季風減弱，氣溫回升，一直到周五都是好天氣。(氣象署提供)

氣象署表示，今、明兩天（22、23日）東北季風減弱，迎風面基隆北海岸、東半部地區仍有局部短暫雨，入夜後東半部沿海地區可能有較大雨勢，大台北山區也有零星雨勢，其他地區則為多雲到晴，午後山區及南部近山區平地有局部降雨；今天溫度方面，各地夜晚清晨仍涼，低溫約20到23度，白天北部、東半部氣溫回升，高溫約26到28度，中南部則在30、31度，新竹以南日夜溫差稍大。

氣象署表示，周二至周四（24至26日）環境為偏東風，各地多雲到晴，只有基隆北海岸及東半部地區零星雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

賈新興在臉書指出，周五（27日）新竹以北及宜蘭有局部雨，午後宜花有局部短暫陣雨 。周六（28日）東北角及宜花有局部雨，周六深夜起至周日（29日）水氣增多、全台有雨，降雨分布為西半部短暫雨，午後宜花有局部雨。下周一（30日）苗栗以北有局部雨，午後宜花東有局部短暫雨。