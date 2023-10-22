不少人到南韓旅遊會到當地買棉被或上網找代購，讓部分網友質疑，「為何要千里迢迢去異地買棉被？」貼文釣出不少南韓棉被愛好者表示，南韓棉被有3大優點，包括重量輕、溫暖、可直接丟洗衣機，大讚「不像台灣的棉被重得像鬼壓床。」

原PO近日於臉書社團《好想去韓國，好康踩雷不藏私》轉發一則貼文，為韓國代購粉專《Creatrip》公告，內容表示廣藏市場88號棉被店是不少台灣人買棉被的首選，但近期因部分因素終止合作，貼文曝光後，讓人好奇，為何要特地到韓國買棉被？

不少知情網友回應，韓國製的棉被重量輕又暖，還可直接丟洗衣機清洗，「我自己是覺得韓國的棉被很輕也夠暖，又可以很殘暴的丟洗衣機洗，不用煩惱清洗方法」、「一條棉被大約台幣一千初，不算貴，但是真的很舒服」、「我媽住韓國民宿蓋過韓國棉被後，買了4條回台灣」、「很好蓋，我買了一件冰涼被，又涼材質又好，不會起毛球」、「跟台灣的比起來，重量輕很多又保暖，不像台灣的棉被蓋上去根本鬼壓床。」

據了解，韓國棉被外層材質是100%聚脂纖維、內裡是100%超細纖維棉花，不需另外再套被套，若怕麻煩還可以選擇四季被，不論春夏秋冬都可以蓋同一條，「韓國棉被還不錯，我夏、冬都蓋同一條，怎麼洗、烘都還很好蓋，而且很輕」、「推四季被超讚。」