民進黨總統參選人賴清德近日砲火猛烈，先酸藍白陣營「現在這麼多紛爭，未來問題會更多」，又對民眾黨總統參選人柯文哲的「拉去小房間」爆料大動作回擊。對此，國民黨桃園市議員凌濤認為，賴清德的攻擊動作開始增加，是因對藍白合擔憂，而觸發他憂慮的關鍵，是柯文哲近日提出的「政黨協商委員會」。

針對柯文哲爆料，曾被帶進小房間談深澳燃煤電廠，兩人還見過好幾次面，賴清德昨（21）日予以否認，並重申與柯的交情沒那麼好；柯競辦發言人陳智菡則問賴，為什麼當時爭取柯的支持，現在又翻臉不認人？賴自己說過的話都不敢承認，這樣子的候選人如何讓人信賴？

凌濤昨在政論節目《TVBS戰情室》表示，賴清德已開始感到焦慮，他指出，過去賴從未對藍白合相關議題做評論，但近日卻稱藍白合「若現在都這麼多紛爭，將來執政問題會更多」，這顯示賴確實會擔心藍白最終成功合作。凌濤認為，觸發賴清德憂慮的關鍵，是柯文哲提出的「政黨協商委員會」，在賴看來，藍白合作曙光真的出現了。

同為節目來賓的國民黨台北市議員李柏毅則指出，若與其他對手的民調接近，賴清德應會很注重所有細節，但現在，卻很直接地讓對手知道他不高興。李柏毅推測，賴清德近日會有這些發言，可能是因為一來認為自己穩贏，導致本性暴露，再來，他本就是肚量不大的人。