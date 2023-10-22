在陸軍金門防衛指揮部金門守備大隊戰車營服役的葉姓下士，2020年間深夜受到同連兩名同袍邀約，三人偷偷翻牆外出到有女陪侍的KTV唱歌，三人歡唱到隔天凌晨才又偷偷回營，但早點名時因滿身酒氣遭連長發現而向上舉報，三人均遭記3大過後撤職，停止任用5年。但葉姓下士卻因服役未滿6年，還要吐賠償金17萬餘元。葉員認為處分太重打官司訴訟，遭最高行政法院駁回確定。

根據判決書，葉姓下士於109年4月5日夜間，受同連王姓下士邀約，與葉姓上兵從駐地不假離營翻牆外出，共同到有女陪侍場所KTV飲酒歡唱，直到凌晨才返回營區，連長於早點名時，發現3人身上有酒味，經調查後才發現3人不假離營。

部隊事後調查，提出3人翻牆地點照片、KTV臉書資訊、王姓下士與朋友相約對話截圖以及營區監視錄影畫面、衛哨輪值表、查鋪登記表、KTV現場照片佐證。認定3員不假離營，記大過1次；涉足易肇生危安有女陪侍場所，記大過2次。

葉姓下士記過後，遭撤職停用5年，但是因未服滿6年年限，還須償還12個月賠償金17萬6185元。但是葉員否認KTV有女陪侍，打行政訴訟要求撤銷兩大過，並主張同一事件記3大過過重，有違比例及最後手段原則。

最高行政法院指出，已依陸海空軍懲罰法第8條第1項規定審酌上開違失行為之動機、目的、所受刺激、手段、生活狀況、品行及智識程度、對領導統御或軍事紀律所生之影響、違反義務之程度、所生危險或損害及態度，決議作成記大過2次之懲罰，並停止任用5年，並無裁量濫用，亦未違反比例原則。全案並無適用法規不當的問題，評議後駁回其訴，葉員確定撤職。

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