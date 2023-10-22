好萊塢當紅演員亞當山德勒（Adam Sandler）拍過不少經典喜劇，近年則一改風格出演Netflix的驚悚片《原鑚》，贏得獨立精神獎。近期舉辦《我想你》脫口秀巡演，上周三在加州聖荷西的演出中，突發現台下有名觀眾身體出狀況，緊急主動為演出喊卡。

亞當山德勒於美國時間18日在加州聖荷西舉行脫口秀表演，台下有名觀眾突然大喊：「緊急情況！」亞當山德勒聽到後即暫停表演，引導醫務人員則趕忙協助這位粉絲。亞當山德勒明確表示，現在是時候關注受苦的人，而不是繼續他的表演，「我們先等幾秒鐘，讓這些傢伙集中注意力，好嗎？愛你們」。

據《TMZ》報導，該男子是發生脫水的情況，緊急送醫後已經沒有大礙。根據相關人士表示，亞當山德勒的快速反應和對粉絲的關心是正常的。他的慈善作法、對待餐廳工作人員善意的態度，普遍影響許多人，該事件的影片隨後在 TikTok 上瘋傳。