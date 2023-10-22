藝人高宇蓁首度挑戰大螢幕，演出電影《鳳姐》女主角，如今傳出捷報，入圍43屆夏威夷國際影展台灣電影焦點單元，沒想到高宇蓁及劇組工作人員前往夏威夷參加影展時，被以簽證有問題為由遭拒絕入境，被遣返回台灣，如今已經抵台的她，除了發文報平安之外，也強調會釐清哪個環節出問題。

高宇蓁日前與工作人員前往夏威夷參加影展，她表示出發前相當興奮，在於不僅以演員身分出席，還是人生首次國際影展盛事，沒想到與部分人員卻被以簽證有問題為由，慘遭拒絕入境，因此在主辦方安排的飯店渡過一晚後，就立刻搭機返台，對此，她表示不明白是哪個環節出問題，但會跟負責影展的協調人釐清狀況。

高宇蓁表示由於突發狀況無法出席，導致影展主辦方精心安排的行程喊卡，包括觀禮交流典禮、紅毯、《鳳姐》的國際首次播映，對此，她坦言相當抱歉，更是對準備影展之旅已久的工作團隊，致上最高歉意，不過，她倒是樂觀看待此事：「這應該也算是很難忘的寶貴經驗吧，我只好把我的邀請函拿去錶框來以咨紀念了」。

根據《ETtoday星光雲》報導，高宇蓁一行人遭拒絕入境後，連行李都被翻開檢查，對此，片商證實確有此事，更指出主辦方表示這是舉行這麼多年來，第一次發生這樣的事情，雖然最後無緣出席，但仍感謝駐檀香山辦事處和夏威夷國際影展努力協調此事。