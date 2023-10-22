台北市南港分局一名曾任立法委員李敖隨扈的常姓員警，去年遭女警控訴，在分局辦公室伸手對她襲臀性騷，分局調查後經性平會認定屬實並移送法辦。士林地院（19）日審理時，認定常姓員警犯行屬實，依性騷擾防治法判處拘役55日，得易科罰金5萬5千元。可上訴。

北市南港分局一名女警指控常男去年9月23日傍晚5時許，於分局辦公室遭常姓員警伸手襲臀，而此過程也有同仁可以作證。分局獲報後即展開調查、召開性平會，並傳喚該三名目擊同仁，並表示之前已有聽聞該名女警曾警告常男「不要碰我」、「不要手來腳來」，針對此案也皆一致認為常男當下行為已涉性騷。

案經士林地檢署偵查，後將常姓員警依法起訴，訊後全案移交士林地院審理。士林地院審酌，常男與女警共為同事，然欠缺尊重他人性自主權觀念，其性騷行經已造成對方心理創傷，犯後甚至並無悔意，且至今仍未與當事者達成和解，因此依性騷防治法判處拘役55日，得易科罰金5萬5千元。可上訴。

據了解，常男現年約50多歲，自警察專科學校警員班143期畢業後於台北市服務，期間曾於大安分局擔任立委李敖的隨扈，近年則於南港分局警備隊服務，並已原定今年7月17日退休。由於該性騷事件遭人踢爆，常男為此自行於今年7月間先提出了退休申請。

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