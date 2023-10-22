2022年底台北市長選戰期間，一名親綠粉專汪姓版主，以「抓到了！這梗很綠」為標題，貼出當時市長參選人蔣萬安與女記者的合照，猛酸「小倆口」一起看電影，遭到女記者抗議後，立刻撤文道歉，但女記者氣炸仍提告，汪姓管理員認罪，台南地院審理後認定，汪男僅是跟風網路及媒體人一起嘲諷，並非惡自杜撰，判處拘役40日，緩刑2年。

根據判決書，汪姓男子於去年選舉期間，為反諷或調侃當時台北市長參選人蔣萬安，乃於所管理之臉書粉絲團張貼告訴人與該參選人之合照截圖，並加註「這才是小倆口」、「你與女記者2人單獨看電影才是小倆口」等文字，讓女記者氣得一狀告上法院。

法院審理後，認為汪男雖然主要用意是嘲諷參選人，但因未對截圖上之女記者相貌、姓名遮掩，不免仍使人聯想或誤認女記者與參選人可能有不當往來，已逾越言論自由之界限，損害告訴人之名譽。

但汪姓男子在接獲女記者反映後，立即刪文並道歉，因不為女記者所接受，再度應女記者要求，刊登女方擬定之道歉啟事，積極彌補所為，態度良好。

法官認定，汪男於最近5年內未有前科紀錄，念在他是因新聞媒體報導及媒體人於臉書發文，提及市長參選人與女記者看電影，因而跟風張貼本案圖文，並提出之網路資料佐證並非惡意杜撰，出發點也在於反諷或調侃參選人，主觀惡性尚屬輕微，且坦認犯行，表示其事後雖已道歉，但依然對女方造成傷害，確實深刻體認其貼文內容波及無辜之女方，已知錯反省，因此宣告緩刑。