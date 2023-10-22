將於25日新球季開幕戰遭遇上季總冠軍金塊的湖人，先發陣容終於敲定！湖人總教練漢姆22日宣告，開幕戰即將排出羅素、里夫斯、詹姆斯、普林斯與安東尼戴維斯的先發陣容，八村壘仍從板凳出擊，詹姆斯也提前宣誓自己想替湖人再拿1次總冠軍決心。

「當我來到湖人時，我覺得我不僅想在這裡短暫停留，」詹姆斯表示，「我來湖人的想法是，我想幫助這支球隊重返季後賽，且能夠把另外一座歐布萊恩總冠軍獎盃放進湖人老闆珍妮巴斯的房間內，我能做到這點，我現在也仍然想把其中一個冠軍盃移開，然後再放一個。」

其實湖人先發陣容當中4人早已敲定，唯一考慮的是先發大前鋒人選，由於上季主力大前鋒范德比德還因左腳傷勢列在每日觀察名單，應該趕不上開幕戰，湖人更認為把八村壘擺在替補能夠發揮進攻端更大功用，所以最後還是選擇普林斯先發。

至於從熱火挖來的主要替補後衛文森，漢姆表示文森的背傷已經沒有大礙，應該能在開幕戰宣告傷癒回歸，只是能夠打多少時間還不確定。