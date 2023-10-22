民眾黨總統參選人柯文哲近日與民進黨參選人賴清德槓上，針對柯爆料，曾被拉去小房間談支持興建深澳電廠一事，賴予以駁斥，柯競辦總幹事黃珊珊狠酸，深澳電廠蓋或不蓋，都是賴決定的，他的政策反覆大轉彎、「把國家大政視同兒戲」，現在卻惱羞成怒，賴都賴不掉。

柯文哲日前自爆，為爭取支持興建深澳電廠，賴清德任行政院長時，曾拉他去小房間談相關議題，但賴否認相關說法，並重申與柯的交情沒那麼好。針對賴清德的說法，柯競辦發言人陳智菡昨（21）日好奇，為什麼賴現在翻臉不認人？自己說過的話都不敢承認，要如何讓人信賴？她還諷刺，會提醒柯文哲，這種話未來還是少提比較好，否則賴真的會很不高興。

另外，黃珊珊今早也在臉書發文表示，深澳電廠從非蓋不可到停建，都是賴清德當閣揆時所決定，她酸賴政策反覆大轉彎，把國家大政視同兒戲，現在卻惱羞成怒，「賴都賴不掉」。

對此，許多網友留言表示，「綠色執政，大轉彎保證」、「說得太好了」、「這樣的政客還要爭大位，才是台灣的政治奇蹟」、「綠色執政，亂搞保證，賴清德執政是個笑話」、「一夜之間政策反覆，國家交給這種人，絕對是浪費民脂民膏、無能誤國」。