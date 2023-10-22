據求職資訊平台CPjobs.com刊登的招聘廣告顯示，數碼港招聘行政總裁，須在大型機構擁有至少15年的豐富管理經驗，包括具有戰略規劃責任及整體業務的負責任的高級管理職位，對資訊與通信科技有經驗者優先。同時，應聘者需擁有敏銳的商業及政治目光等，並熟悉本地和國際商業環境及資訊科技發展，且可操流利的英語和中文，包括廣東話及普通話。

綜合港媒報導，數碼港表示，現任CEO任景信將於明年4月約滿離任，現正按既定程序進行全球招聘，屬正常人事程序。數碼港表示，任景信2018年4月上任以來，帶領數碼港蓬勃發展，社群企業增加一倍突破2,000間，獨角獸企業亦倍增至7間，陸續誕生兩間上市企業、兩間持牌虛擬銀行、三間持牌虛擬保險機構，以及一間持牌虛擬資產交易平台。

數碼港今年9月才剛公布，8月時遭駭客入侵，有400GB的資料被放上暗網免費下載。