德國前總理施若德（Gerhard Schroeder）近日接受德媒專訪時稱，2022年3月烏克蘭與俄羅斯在土耳其進行和談時，烏方並未同意和平收場，是因為受到美國干擾，讓他們「不被允許」。

德國前總理施若德（Gerhard Schroeder）與俄國總統普丁關係密切，過去德媒就曾探討他是普丁的「走狗」，又或者能夠居中協調俄烏戰爭。

綜合「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）、俄羅斯衛星通訊社報導，德國《柏林人報》（Berliner Zeitung）21日刊出德國前總理施若德的專訪，他稱，2022年俄烏開戰之初，他受到烏克蘭邀請居中斡旋俄烏衝突，主要目標是向俄羅斯總統普丁傳遞訊息。

他透露當時可能的和平計畫一共有5點：第一，烏克蘭放棄加入北約；第二，烏克蘭採用兩種官方語言；第三，烏東頓巴斯（Donbas）地區擁有更大的自主權，但仍是烏克蘭的一部分；第四，烏克蘭的安全保證；第五，針對克里米亞地位進行談判。

施若德說：「唯有美國人能解決烏克蘭戰爭。」

他說2022年3月俄烏在土耳其伊斯坦堡舉行和平談判時，烏克蘭並不同意和平收場，是因為「他們不被允許這樣做」，「他們必須先和美國人協調討論過的一切事情」。

施若德說，他分別和當時的烏克蘭談判代表、現任烏國防長烏梅洛夫（Rustem Umerov）及普丁對話過，稱談話中討論了烏克蘭安全保障可採用奧地利模式或5+1模式，烏梅洛夫對這項提議及其他條件也表現出正面態度，他更稱烏克蘭當時表態不希望加入北約，希望在頓巴斯地區重新採用俄文。

「但最終什麼都沒發生，我的印象是什麼也不會發生，因為其他一切事情都是華府決定」，他說：「那是災難，因為結果是，俄羅斯與中國更緊密，這是西方不希望看到的。」

施若德評論，不論俄羅斯由誰掌權，俄羅斯人深信西方希望透過北約不斷擴張、深入後蘇聯地區，「關鍵字：喬治亞與烏克蘭，沒有任何一位俄羅斯領袖會允許這種事發生，這種危險分析可能非常情緒化，但對俄羅斯來說是非常真實的，西方必須理解這點，並且做出相應妥協，否則將難以實現和平」。

79歲的施若德與普丁關係緊密。