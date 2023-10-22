根據七六人隨隊記者龐佩22日爆料，越來越多的球隊認為七六人在「大鬍子」哈登交易案當中索價過高，像是七六人始終堅持要跟快艇索取「非賣品」曼恩，也讓哈登跳槽快艇希望越來越渺茫，不過龐佩反而提出哈登另外一個潛在新東家，那就是沒搶到利拉德的熱火。

「現在你還不能排出熱火成為哈登新東家的可能性，因為熱火想贏。」龐佩表示，「但對七六人來說，他們必須仔細想想能從這筆交易當中換取什麼。」哈登目前採取消極抵抗方式，不僅留在休士頓，更只跟七六人練過1次，且在熱身賽全數缺席。

龐佩強調，會把熱火列為哈登新東家的主因，在於熱火擁有足以匹配哈登合約的羅瑞最後1年2960萬美元合約，加上羅瑞曾在2019年跟現任七六人總教練納斯、丹尼格林等人攜手於暴龍奪冠，對於納斯的攻守體系相當熟悉。

除了熱火，龐佩也提出還有可能想要爭奪哈登的球隊，那就是公牛，前提是公牛要在新球季戰績或表現不如預期，那麼公牛就有可能進入重建期，就可能去跟七六人討論換來哈登的三方交易。