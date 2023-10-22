禮藍動保眾多員工同心，以人力傳送漁貨。（主辦單位提供）

2023年禮藍動保「全球使命日」，這回遠征高雄彌陀。（主辦單位提供）

在兩位漁農與百大漁青張博仁協助下，禮藍員工體驗魚塭圍網、收網的打撈過程。（主辦單位提供）

禮藍動保總經理吳秋逸(中)與員工穿上青蛙裝，準備下魚塭打撈，體驗漁家辛勞。（主辦單位提供）

每年國慶日後，就是禮藍動保(Elanco)迎接「全球使命日」（GDOP Global Day of Purpose）的時候，員工們會主動為社區無償工作一整天，只要符合「生命美好 生活富足」的理念框架，均可納入企業的志工服務使命之中。自2018年文山關懷之家開始，2019年是八里流浪動物之家、2020年是猴硐貓村、2021年是蘇澳無尾港淨灘、2022年是新莊安得烈食物銀行，到2023已無間斷地邁入第六年，而今年更納入聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals SDGs)的思考，日前於總經理吳秋逸的帶領下遠征高雄彌陀，造訪2016年榮獲百大漁青的張博仁先生，幫忙捕撈、搬運魚群轉換到大池，讓員工深刻體驗生態養殖的辛苦、珍貴與價值。

原在行政院衛福部食藥署工作的張博仁，擁有醫學院臨床營養與生物工程研究背景，因2010年凡那比風災重創許多漁村養殖事業，於是32歲的他決定回到家鄉彌陀，幫助年邁的老父重建漁場，並在6年後，獲選為2016年第3屆百大漁青，且一手打造了餘香咖啡、漁人隊、漁創客基地，而餘香咖啡正是宣導食魚教育的基地，張博仁也期待著能把養殖這種「傳統產業」變成「傳承產業」！另張博仁表示他著重的是「無垢養殖」，而非無毒養殖，意即無添加不好的物質，而是透過物理、生物的方法，以益生菌創造出無毒的養殖環境，生產無毒的漁產品。他說﹕「漁業養殖業要從頭開始就有正確的養殖習慣，如環境維護、重視生態不用藥，因為好習慣養成需要很長的時間，但定型以後，就不容易走歪。」

至於這次志工活動為何選擇與漁業養殖相關？ 禮藍動保總經理吳秋逸指出，「第一是禮藍動保關注動物健康，除豬雞貓狗，2020年也步入水產相關領域，所以希望讓員工有機會更了解這部分。二是聯合國永續發展目標一共揭示了17項，第12項責任消費及生產(促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式)，第14項是保育海洋生態(保育及永續利用海洋生態系，以確保生物多樣性並防止海洋環境劣化)，均可與這次活動的主軸結合。三是近來台灣漁業面臨出口與消費的窘境，有著極大的挑戰，透過這次活動，禮藍動保試著看看我們能提供怎樣的幫助。四是後疫情時代，利用這次機會希望讓員工相聚在一起，不僅更了解養殖漁業生態，也更了解彼此。」

在抵達餘香咖啡食用完自家漁產製作的漁村餐稍事休息後，禮藍動保的員工們便紛紛換上下漁塭必備的青蛙裝與戴上厚手套，在百大漁青張博仁與兩位師傅的協助下學習如何圍網、收網抓魚，員工們紛紛笑說今天終於知道什麼叫一網打盡與漏網之魚。而岸上的員工則幫忙以人力傳送一籃、一籃的漁獲運上卡車，品種包括虱目魚、黃金鯧魚、鱸魚、烏魚和黃鰭鯛。

而在志工活動結束後，高級業務經理王昭華表示，「禮藍動保重視動物醫療保健，協助消費者吃得飽、吃得好、吃得安全，我們關心食品溯源，從產地到餐桌的食物怎麼來？透過今天的食魚教育，我有更深層的了解，也感謝公司提供了這次機會。」而業務副理曹孟傑則說，「我很興奮能來到與水產養殖相關的地方，因為我本身就是此背景，對環境友善，幫助產業永續發展，盡一份心力，我覺得很有意義。」最後，這次活動主辦者藥物安全監視部經理陳沛祺說﹕「台灣四面環海，我們跟海洋很靠近，但又好像有點距離，穿著青蛙裝下水，體驗到漁農們的辛苦，也更加了解台灣的養殖漁業，希望透過這次活動，大家都收穫滿滿﹗」