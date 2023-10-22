苗栗市民代表周訓宇18日在臉書PO文爆料，在份頭份開設炸雞店的表哥所飼養的小黑狗，竟叼著一包裝有槍枝零件及彈匣，印有LV字樣的抽繩束口袋回家，讓他痛批苗栗治安敗壞。但警方調查後出現大逆轉，原來零件竟是炸雞店老闆的的友人轉交，為此讓周訓守急忙發文澄清道歉，目前警方仍在追查當中。

根據周訓守當時PO文，開設炸雞店的表哥養了一隻名為「小白」的小黑狗，在17日深夜11時許，發現飼養的小黑狗「小白」從外面晃回家，嘴上卻叼了一包印有LV字樣的束口袋。

老闆好奇打開後，竟發現內裝彈匣、槍管、彈簧，疑似為改造手槍的零件，當下被嚇得六神無主，想起自己的表哥周訓宇擔任市民代表，立刻通知表弟到場並報警。

周訓宇為此也在臉書貼文稱「頭份路上都能撿到槍...的零件」，諷刺表示「真棒」，但頭份警分局追查後，竟然發現案情不單純，原來炸雞店老闆向警方坦承，該批槍枝零件是友人轉交的。周訓守得知後，也對自己發文造成社會困擾及浪費社會資源「深感抱歉」，他強調，會要求店家積極配合警方查辦。