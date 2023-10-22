藝人吳慷仁演出《模仿犯》檢察官郭曉其一角，在劇中的精湛演技，讓他角逐金鐘獎「戲劇節目男主角獎」，更被看好是本屆得獎大熱門，不過最終仍敗給薛仕凌，對此，他似乎並未特別失落，而是發文向劇組及支持的粉絲致謝。

吳慷仁在票選結果敗給薛仕凌，與本屆金鐘視帝擦身而過，雖然許多人為他抱不平，不過他倒是樂觀看待此事，凌晨在臉書發表一篇簡短感謝文，先是感謝所有合作夥伴，接著大讚：「一路下來模仿犯的成績有目共睹，心存感謝太久了」，對於《模仿犯》上映後佳評如潮，他強調：「與時俱進是劇組拍這部片的勇氣，這樣的片型，是值得鼓勵的」，並對自己身為中一員感到光榮。

吳慷仁指出《模仿犯》解鎖與其他國家的合作契機，對於未來製作出更好且不同以往的片型，相信是指日可待，接著向所有支持他的人喊話：「金鐘明年見喔」，對此，網友紛紛留言打氣：「欣賞你的演技，而且也很有內涵，很有料的影帝」、「永遠是我的最佳男主角」、「繼續當金鐘獎的公務員，有你的作品陪伴，足以」、「你早已是眾人心目中無可取代的影帝了」。

對於薛仕凌以3集戲份打敗其他入圍者，奪下金鐘視帝，遭網友質疑是否不公平，吳慷仁出席《模仿犯》慶功宴時，針對此問題做出回應：「今年有人提的話，我相信金鐘獎明年會微調，一定朝好的方向走」。