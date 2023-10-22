2000年的塞拉費尼。（美聯社資料照）

退役大聯盟投手塞拉費尼（Danny Serafini）上周末在美國內華達州遭警方逮捕，他和一位女子被指為2021年史波爾夫妻謀殺案的嫌犯。當年70歲的史波爾（Robert Gary Spohr）在加州太浩湖北的住處遭槍殺，妻子重傷1年後身亡，他們的女兒提出懸賞來尋找真凶，普萊瑟郡警長辦公室聲明「正義得以伸張了。」

塞拉費尼今年49歲，他7年大聯盟生涯效力過雙城、洛磯、海盜、教士、紅人、小熊多支球隊，累積15勝16敗、自責分率6.04。他代表義大利隊參加過2013年棒球經典賽。

死者史波爾遭一槍斃命，妻子身中兩槍，案發現場附近的監視器拍到一名穿著帽T的蒙面男子進出。女兒告訴媒體說：「我們不清楚行凶者的動機，但我知道他是專程來殺我父母的。」普萊瑟郡警長起初猜測是買凶殺人，追查很長時間之後逮到了凶嫌塞拉費尼與33歲女子史考特（Samantha Scott），警方指出他們兩人彼此認識，在不同地方被逮，他們也都認識史波爾夫妻。