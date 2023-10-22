老翁案發時正穿越道上，橫越馬路往厚德國小方向。（圖 / 劉詠韻翻攝）

三重警交通分隊中隊長陳文德說明。（影片 / 三重警分局提供）

新北三重日前發生一起行人遭撞死亡事故。一輛計程車（12）日清晨5時15分許行經三重區忠孝二路時，因一時不留意而撞上當時正於行人道上過馬路的66歲謝姓男子，謝男遭撞後重重倒地，當場顱內出血、右手骨折、全身多處擦挫傷，經送醫搶救於17日時宣告不治，訊後全案依過失致死罪移送新北地檢偵辦，詳細肇事原因仍待釐清。

警方調查指出，該名涉案司機酒測值為0，案發後主動報案，並無肇事逃逸問題。據了解，黃姓駕駛案當時之所以行駛太快，一時未能注意正過馬路的謝男，是為著急趕路至北市完成排班，事後對於自己的過失而釀此慘案一度悔恨不已，訊後全案將依過失致死罪移送新北地檢偵辦。

三重警分局表示，針對本案肇事駕駛將依《道路交通管理處罰條例》第44條第4項：「汽車駕駛人有前二項規定之情形，因而肇事致人受傷或死亡者，處新臺幣七千二百元以上三萬六千元以下罰鍰。致人受傷者，吊扣駕駛執照一年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照」規定舉發。

分局同時呼籲用路人，務必遵守交通規則，行經有行人穿越之路口時應減速慢行、禮讓行人不貪快，避免憾事發生。