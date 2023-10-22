Netflix懸疑影集《模仿犯》入圍第58屆金鐘獎17項，共斬獲攝影獎、美術設計獎、創新獎3獎，更拿下「最具人氣戲劇節目獎」。其中攝影師白杰立還是女星葉家妤（白家妤）及白家綺的親哥，白家綺深夜發文祝賀「太以你為榮了」。

白杰立因為在國外沒有出席頒獎禮，得獎感言由另一位獲獎攝影師詹晨智代念，但也在臉書感謝工作伙伴外，並提到家人「感謝我的太太，每次工作都是沒日沒夜，就算住在家裡也常常見不到面，讓你獨自處理家裡的瑣事，老婆辛苦了，等我國外的工作結束，帶錢錢回去給你。親愛的家人們一直以來的支持，還有無條件給予我的愛，爸爸媽媽姐姐大妹小妹，我得獎了！」

而白家綺也以哥哥為榮，轉發貼文寫道：「回想當初你從小助做到大助，睡在公司那張小小的沙發，好幾年的日子⋯⋯，不斷的堅持著、努力著，既使我們要介紹高薪的工作給你，你也不願意放棄自己的夢想，好開心看到你的努力沒有白費，今天終於得到金鐘獎的肯定！謝謝你用生命活出了一個美好的榜樣，我真的太以你為榮了！」最後文末配文加上3個大哭表情圖。

而早年白家綺在《台灣演義》受訪表示「小時候因為家中經商失敗，負債數千萬，曾與哥哥姊姊在路邊賣衛生紙、原子筆貼補家用。」