闖空門大盜涂明朗2022年涉及台北市大安區住宅的520萬元竊案，警方比對DNA後，發現他在過去22年來至少犯下8件侵入住宅性侵案，甚至侵入女藝人住處性侵外傭，檢方起訴後，台北地方法院依侵入住宅強制性交罪將他重判26年8月。二審高等法院認為其中一案為未遂，日前改判25年，另命其接受強制治療。

檢警調查，涂男涉嫌於1998年至2014年，在北市中山、大安與萬華等區從窄巷爬窗或水管侵入公寓低樓層，持刀搜刮財物，若屋內有女性獨自在家，即予性侵。

當年警方未能查出涂男身分，直到4年前刑事局鑑識中心更新升級指紋資料庫，將過去的未偵破的「冷案」逐一清查，依據涂的指紋和DNA，查出他涉嫌1998至2011年的8件性侵案。

警方調查，涂男作案手法俐落，擅長製造斷點及變裝、滅證，他平常居無定所，以走路、騎腳踏車或搭公車等大眾交通工具趴趴走，警方於2022年5月凌晨在北市國防部後指部廢棄軍營將逮捕他到案。