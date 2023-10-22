【全程字幕】稱「掃地黑人最慢來」挨批歧視 柯文哲直白「一句」記者噴笑 @ChinaTimes

資深媒體人趙少康日前針對2024總統大選提議，藍白合可讓民眾黨柯文哲當正的，國民黨侯友宜則出任行政院長或是推薦閣揆。由於柯文哲擔任台北市長時，有早上7點半召開晨會的習慣，他昨（21）日出席活動時，有民眾好奇提問，若侯組閣有辦法每天7點半上班嗎？柯對此回應，所以民眾才應該選自己當總統，並透露當年在美國讀書時，最晚到校的是黑人清潔工，這番說法掀起熱議，許多網友覺得有種族歧視之嫌。

昨日於《民眾之聲-中和開講》活動上，有民眾指出，除了趙少康的提議，柯文哲也說過若組成聯合政府，主力會是國民黨，但如果侯友宜組閣，有辦法像柯一樣7點半上班嗎？有辦法像柯一樣公開透明嗎？他也好奇，如果柯真的當選總統，會否要求未來的行政院長跟其他一級部會首長都要一起7點半準時開工？

「這一位市民朋友，你說得太好了，所以要選擇柯文哲當總統，這就是為什麼要選擇柯文哲當正的，原因就在這裡」，柯文哲說明，當台北市長時，7點半上班是對自己的要求，未要求所有公務員都得如此，「但是最內圈的那一層，市長、副市長、秘書長、副秘書長、市政顧問，這一層才是7點半」。

另外，柯文哲提到，當年他在美國讀書時，教授6點半就會到，「反而是掃地的黑人最慢來」，他認為政治上常有人說以身作則，所以越高位的人應該越勤奮、越節儉、越認真，但一般官員和老百姓照正常的生活、工作模式即可。

針對柯文哲「黑人最慢來」的說法，《PTT》政黑板有許多鄉民感到不滿，「這個在美國已經算是歧視，更別說政治效應」、「不會說話可以不要說話」、「他一直都在歧視別人，只是被包裝成失言」、「這個高調！最好有人可以翻譯成英文投書」、「清潔工那時候去是要幹嘛？當薪水小偷嗎」。