藍白合對產生最強候選人遲無共識，也令雙方支持者出現不滿情緒。對此，前國民黨立委陳學聖指出，藍軍已出現對民眾黨總統參選人柯文哲強烈不滿的聲浪，並認為國民黨主席朱立倫始終堅持要對柯堆疊善意，柯究竟會不會辜負朱的善意，「再走一段路，柯的意圖就會愈來愈明朗」。

藍白合至今陷入僵局，柯文哲曾表示，國民黨提出的方式只想展現地方組織實力，認為侯辦執行長金溥聰出身學界，故意提出很難執行的方法，沒打算要合作，更嗆國民黨參選人侯友宜「讓給你選也不會上」，引發不少議論。

陳學聖今（22）日在臉書透露，柯文哲不斷貶侯友宜、酸國民黨，藍軍確實已慢慢揚起一股對柯的強烈不滿，而柯會如此自信，是自恃總統大選、立委選舉，國民黨需要民眾黨的關鍵性支持，所以話都由他說。

陳學聖感嘆，藍白間雙邊合作已步步艱困，柯文哲還要拉人搞多角關係，搞合縱連橫，搞得大家霧裡看花，表面上似有進展，但仍原地踏步。陳學聖直言，柯連一句「下架民進黨」都不肯說，只肯說「政黨輪替」，令人懷疑柯骨子裡想下架的是否還有國民黨？

「在如此錯綜複雜氛圍中，朱立倫是始終堅持對柯P要堆疊善意的」，陳學聖認為，朱立倫誠意十足，一定有其步驟和想法，而且藍白合也是大多民意的想望，希望柯不要辜負朱的善意，「再走一段路，柯的意圖就會愈來愈明朗」，