不少人選餐廳前會先查Google評論避免踩雷，一名網友日前分享看Google評論找美食的訣竅，比起5星好評，反而1星評價更有參考價值，此話一出引起許多人認同，「我都只看一星評論，最真實！」，還有內行人指出，通常1星說是態度差的，一定好吃。

原PO日前在PTT透露，店家的Google評論中，一星評論真的超重要，不能只看總平均，指出同樣3.7分的店家，有可能是平價美食但沒有到驚豔程度，大部分給3星到4星，但也可能是高檔美食但地雷非常多，導致評價兩極化，大部分給5星和1星。且同樣是1星，若評論是寫「生魚片這麼大片，這叫生魚片？」這他就不介意，但若是寫「看到蟑螂」，就算分數高他也不去。

貼文PO出後，引起網友共鳴，紛紛留言：「通常吃到很雷才會回頭找評價才會發現一堆1星」、「低星評論才是最重要的，5星沒價值」、「一定先看1星評論，如果有理有據，基本上就等於店家的真實樣貌」、「評論我只看爛的」、「一堆5星的反而是洗來的」。

還有內行人分享找隱藏美食的訣竅，「通常1星都是說態度差的，一定好吃，4星以上的不一定好吃，只是做成大眾接受的口味」、「評價兩極化才有機會找到美食，尤其3.多顆星的」、「3.5-4星，但是評論數很多的通常都是在地小吃」。