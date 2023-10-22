大眾運輸的博愛座常應是否該禮讓引爆爭議，臉書粉專《交通大小事》表示，博愛座從1976年開始普設，最初用意是禮讓給老弱婦孺，讓乘客間互相體貼，並非強迫他人或只能給老弱婦孺坐，若願意禮讓，每個位置都可以是博愛座，貼文引發網友熱議。

原PO日前發文指出，台北公車的博愛座於1976年4月2日起普設，每輛車設置2個博愛座，原始的美意只是優先禮讓老弱婦孺，並非強迫或只能給老弱婦孺使用，要不要讓座是使用者的權利，但近來博愛座的網路公審事件愈來愈多，感冒不舒服、生理期坐，也被視為霸佔博愛座，鬧出許多糾紛，他強調博愛座不是只能給老弱婦孺使用，而是優先禮讓，每個位置都可以是博愛座，建議多一份體貼、少一分責罵。

貼文激起網友回應，「從『禮讓』變『須讓』，從『老弱婦孺」變成只有『老』可以坐，現在在有些人眼中孕婦也不能坐了』、「建議每個座位都是博愛座，就沒得鬧了」、「禮讓博愛座不等於是義務、必要、應該，就是有人拿來道德綁架嚐到甜頭，就開始得寸進尺了。」

衛福部社家署署長簡慧娟表示，原來的「老弱婦孺」寫法，有人認為會有標籤化問題，也有的人不認為自己老或是婦孺，加上大家還是有共識，認為應該要設置博愛座，因此在《身心障礙者權益保障法》修正案草案，研擬放寬建議乘坐對象，不再只有「老弱婦孺」，增加「有實際需求者」。