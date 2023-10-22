第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮昨（21）日落幕，除了為暴雷「戲劇節目」得獎者致歉外，又被眼尖網友發現另一個離譜超大烏龍，將追思影人江長文的照片誤植成導演游天龍。對此，承辦單位三立電視稍早也發出聲明坦承疏失，並已於凌晨重播時更正畫面。

三立電視今（22）一早發出聲明鄭重道歉表示，「第58屆金鐘獎緬懷已故藝人影片誤將資深前輩江長文先生照片誤植為演員游天龍先生，承辦單位三立電視承認疏失，並已於凌晨重播時更正畫面。三立電視對於作業疏失向外界致歉，並正持續透過管道與當事人聯繫親自致意。」

事實上，PTT網友指出，江長文曾為中視第一小生，當初是「阿姑」周遊捧他出道，當江長文去年過世消息曝光，周遊還提供當年合作照片。網友指出，江長文過世時，就看到很多媒體誤植為游天龍的照片，昨天看到金鐘獎懷念故人的影片，就直接使用錯誤報導上的照片，十分無言。演員呂嘉興也留言說：「應該是搜尋出現導演的那張錯誤照片，金鐘奬工作人員就截圖引用了！真的是太誇張了」。有圈內人認為，應該是電視台工作人員太年輕，才會犯這種錯誤，但事前是否該請教資深前輩確認，無論對江或對游都不尊重。