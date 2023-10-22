伊拉克安全消息人士表示，一架自殺式無人機今天攻擊伊拉克一座有美軍駐紮的空軍基地，但美國國防部表示無法證實有這類攻擊發生。一個親伊朗的伊拉克民兵組織則宣稱犯案。

法新社報導，自巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）本月7日從加薩走廊跨境突襲以色列，造成1400多人死亡後，與伊朗關係密切的武裝派系就以華府支持以色列為由，威脅要攻擊美國在伊拉克的利益。

一名不願透露姓名的軍事消息人士告訴法新社，「無人機落在伊拉克西部安巴省（Anbar）的阿薩德（Ain al-Asad）空軍基地內」，但未造成任何傷亡或災損。

親伊朗武裝團體利用通訊平台Telegram頻道上發布的聲明說，這起攻擊是一個自稱「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）的組織所為。

總部設於伊拉克北部大城阿比爾（Erbil）的Rudaw電視台報導，這個獲伊朗支持的伊拉克民兵組織在 Telegram聲明中說，他們以無人機鎖定阿薩德基地攻擊，「正中目標」。

另一名伊拉克安全消息人士告訴法新社，這次攻擊有兩架自殺式無人機，「第1架被攔截下來，第2架因技術問題墜毀」。

然而，美國五角大廈表示不清楚有任何此類攻擊。

美國國防部不具名官員表示，「我們並未看到任何行動報告，以證實」今天發生的襲擊事件。

自本月18日以來，美國領導的聯軍在伊拉克所使用的3個基地已成為5次個別攻擊目標，分別是阿薩德基地、北部哈利爾基地（Al-Harir）和巴格達機場附近的一個軍營。

在這3個基地，美軍駐紮約2500人，其他國家軍隊約1000人；這些部隊是為打擊伊斯蘭國（Islamic State）聖戰組織而成立聯盟。

效忠伊朗的派系先前擴大對美國的威脅，包括真主黨旅（Hezbollah Brigades）要求美軍「離開」伊拉克，「否則將嘗到地獄之火的滋味」。 （譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1121022