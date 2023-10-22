【金鐘58】陳亞蘭「皇上駕到」來頒獎 得獎體質薛仕凌哽咽二奪視帝

藝人薛仕凌以《台灣犯罪故事—出軌》奪下本屆金鐘視帝，並在評審票選第三輪，以一票之差擊敗強敵李銘忠，也是第二度榮獲此獎項，對此，有網友挖出薛仕凌過往角逐金鐘的紀錄，忍不住驚呼：「根本就是實至名歸」。

有網友在《PTT》以「薛仕凌得金鐘男主角獎」為題發文，接著詢問所有人：「大嘴巴薛仕凌又得獎了，拿了好幾次金鐘，好厲害餒」，接著補充說道：「大家還記得大嘴巴這個團體嗎」，並列出他歷年奪下金鐘的成績：「第56屆《生生世世》男主角獎、第56屆《做工的人》迷你男配角獎，第58屆《台灣犯罪故事》男主角獎」。

對於薛仕凌再次奪下金鐘視帝，網友相當認同他的實力：「韓國釜山才剛拿完獎」、「40是實力派，看他演戲很過癮」、「每年都在得獎耶~~真厲害」、「40沒有在演，他讓自己直接成為那些角色」、「優質實力派演員」、「他很有實力，得獎實至名歸」、「快湊滿三金了...電影也來一下」、「被歌手耽誤的演員」、「都去韓國得獎，不知道的可能太孤陋寡聞」。

雖然薛仕凌奪下金鐘視帝，不過在《台灣犯罪故事—出軌》僅演出三集，卻能跟其他長劇入圍者角逐獎項，遭質疑不公平，更有人不解為何在釜山影展是奪下「男配角獎」，在台灣卻是「男主角獎」，對此，他解釋是報獎規則，但礙於不清楚決選機制，無法做出回應。