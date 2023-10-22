民宅停車棚遭撞，屋頂傾斜倒掉。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣冬山鄉親河路二段某路口今（22日）清晨4時12分發生一起死亡車禍，1名23歲林姓男子駕駛自小客車往利澤簡橋方向行駛，疑似高速行駛、過彎不慎撞飛對向江姓機車女騎士，江女當場噴飛死亡，林男即棄車逃逸；警方循線查獲林男，經實施酒測值超過法定標準值，全案依公共危險罪函請宜蘭地檢署偵辦。

據了解，63歲江女騎機車沿著親河路二段往羅東方向前進，準備至開元市場買菜，騎到冬山河親水公園右側大門附近，遭一輛羅東往利澤方向的小客車撞上，江女的一條腿噴飛至對向車道，距離她的身體數十公尺，當場已無生命跡象。肇事者林男高速行駛，疑似過彎不慎撞至對向民宅的停車棚，導致停車棚屋頂傾斜倒一邊。

民宅郭姓屋主表示，在睡夢中忽然聽到「碰」一聲巨響，下樓查看嚇了一跳！停車棚的車子後方遭肇事者的駕駛撞擊，整個凹陷，看到肇事者下車神色緊張的四處尋找東西，幾分鐘後就快速跑離事故現場。

根據監視器畫面看到，肇事車輛撞擊江女的機車後，轉了180度即撞上民宅的停車棚鐵皮屋頂支柱；警方獲報後立即循線調閱車籍，並至該處發現林男及坦承駕車肇事畏罪逃逸，經實施酒測，酒測值超過法定標準值，全案依公共危險罪函請宜蘭地檢署偵辦。

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