Collision at the plate as Bryce Harper scores to make it 2-0 pic.twitter.com/epTHbpc7tD — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) October 22, 2023

國聯冠軍賽G5「天王山之戰」，響尾蛇在主場派出蓋倫（Zac Gallen）先發，遭到費城人猛將席瓦伯（Kyle Schwarber）、哈波（Bryce Harper）聯手狙擊。費城人先發投手惠勒（Zack Wheeler）獨撐7局失1分立下大功，助隊6比1擒蛇，以3勝2負聽牌。

席瓦伯、哈波首局敲安上壘，史考特（Bryson Stott）安打送回第1分，他隨即與哈波發動雙盜壘。響尾蛇捕手莫雷諾（Gabriel Moreno）先傳二壘，但是二壘手馬泰（Ketel Marte）回傳失誤，捕手莫雷諾被滑壘的哈波撞翻而失掉分數，紀錄上是哈波盜本壘成功。

費城人領先進入第6局，蓋倫在球數落後時以彈指曲球進攻好球帶，遭到席瓦伯大棒轟成461呎陽春炮。隔了一棒輪到哈波，這回鬥到兩好三壞，蓋倫以變速球鑽好球帶角落，慘遭哈波重擊444呎！席瓦伯與哈波在今年季後賽各累積5轟。

響尾蛇終於在7局下藉著湯瑪斯（Alek Thomas）開炮追回1分，但是費城人捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）第8局回敬了兩分炮又擴大差距。響尾蛇接下來G6背水一戰將要在費城人主場進行，如果存活到G7也是客場作戰，情勢相當不利。