「民間時政監督聯盟」召集人律師張靜日前指控民進黨立委趙天麟論文涉嫌抄襲，論文原創性比對相似度指數高達42％；當時趙則駁斥，表示原創性極高。不過中山大學已接獲正式檢舉，強調秉持公平、公正、客觀、明快原則，已成立學倫審定會，將於規定時限內完成審定。。

民進黨立委趙天麟日前遭「民間時政監督聯盟」召集人張靜律師踢爆中山大學碩士論文涉嫌抄襲，論文在Turnitin比對系統，有高達42％相似程度。不過當時趙天麟則澄清，論文扣除重複引用他人論文部分，原創性極高，相似度僅10％，低於母校系所新訂全國最嚴格的12％標準。

但中山大學近期已接獲具名檢舉，校方表示，對於學術倫理甚為重視，設有嚴謹、專業的審查機制，依照本校「碩、博士學位論文抄襲、代寫、舞弊處理原則」，於知悉此一事件後即主動將相關資料送所屬學院以成立學倫審定委員會，秉持公平、公正、客觀、明快原則，送校外專業領域公正學者審查，將於規定時限內完成審定。