以色列今天表示他們空襲約旦河西岸哲寧（Jenin）一處清真寺，炸死多名準備發動攻擊的哈瑪斯（Hamas）和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）「恐怖特工」。

法新社報導，遭遇空襲的是安薩（Al-Ansar）清真寺，以色列軍方表示，這座清真寺「被恐怖分子用來當作策劃攻擊的指揮中心和執行基地」。

以色列軍方表示，上述目標於「過去幾個月來（執行了）多次恐攻，並且正在安排於不久的未來發動另一場恐攻」。

以軍僅說這些目標已被「消除」，但未提供空襲喪生人數或死者身分等細節。

自本月7日以來，約旦河西岸（West Bank）已有數十人被以色列軍人或屯墾者殺害。除此之外，以色列也對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）控制的加薩走廊（Gaza Strip）展開猛烈空襲，據哈瑪斯衛生部說法，迄今有超過4300人喪生，多數為平民。

以色列此舉是報復哈瑪斯7日針對以國發動突襲行動。哈瑪斯這場突襲殺害了至少1400人，據以方說法，死者多數為平民，他們除了是被射殺、肢解，也有人被活活燒死。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1121022