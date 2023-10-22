混蛋"美豬洗產地"綠穩了"哪鳥你?"進口豬肉"標示又出包!"台海中線"永久消失了?"賴清X"選前不面對"選後能期待他...｜廟口開講 @CtiTv @CtiDeepThroat

中天電視《廟口開講》20日到台南市安南區海尾朝皇宮開講，前台南市議員謝龍介痛斥政府若不能讓人民過幸福的日子，就沒有存在價值，並強調藍白合是要將霸道的政府拉下來，若連這點都做不到，「我當一個政治人物，我也覺得丟臉」。

謝龍介20日在《廟口開講》中細數民進黨執政以來的諸多爭議，包括光電、疫苗採購合約密件封存30年以及巴西進口蛋等，痛斥蔡政府沒天良，不管百姓生死，只知道這次選不過了，口袋趕快裝滿。

謝龍介直言，政府若不能讓人民過幸福的日子，就沒有存在的價值，百姓用選票選的政府應該是有為的政府，並喊話若2024總統大選將票投給國民黨總統參選人侯友宜，明年就能看到疫苗採購合約。

謝龍介也提到，藍白合並非雙方討論要當什麼，而是要將霸道、威權的政府拉下來，讓百姓重新過安穩的日子，「如果連這點都做不到，我也沒資格站在這邊，我當政治人物也會覺得很丟臉」。