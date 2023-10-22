無礙障LED設施（愛心燈）候車亭。（交通局提供／蔡依珍桃園傳真）

搭公車餘額不足免驚，站牌也能自動加值！桃園市全台首創，在獨立式智慧型站牌引進悠遊聯名卡自動加值功能，方便民眾上車前，可先行了解悠遊卡內的餘額，當餘額低於100元，系統可自動加值500元，首波在鄰近無悠遊卡加值場所的113處公車站點增設，明年要再建置100座，為市民打造方便的出行環境。

桃園市現有獨立式智慧站牌有446座，都可提供悠遊卡及一卡通餘額查詢服務，有鑑於不少民眾搭乘公車時，多少都曾遇過餘額不足、附近卻又沒有可充值場所的窘境，今年再增加113座具悠遊聯名卡自動加值功能的獨立式智慧型站牌。

交通局指出，選點主要針對「待汰換站牌」，以及鄰近無悠遊卡加值場所如超商或便利商店的站位，於重置時一併更新為獨立式智慧型站牌，讓民眾可便利加值，無須擔心餘額不足的窘境，明年預計再建置100座。

交通局說，今年獨立式智慧型站牌除了基本公車動態資訊，還增加許多貼心服務：掃描QRcode可以了解周邊景點地圖；按下「公車呼叫鈴」，最上頭愛心燈就會亮起，告訴遠方駛近的司機有乘客候車；也增加悠遊卡及一卡通票證餘額查詢及聯名悠遊卡自動加值功能（一卡通尚未開放），目前已成功上線47座，待通電66處，交通局已與台電公司成立請電專案團隊，以整合施工期程、施工順序，加速完工通電使用。

交通局解釋，當悠遊卡可用餘額低於100元時，民眾只要將悠遊聯名卡放置在站牌感應區域處，透過現場站牌感應就能自動加值，從連結的悠遊付帳戶或銀行存款帳戶自動加值500元，無需支付任何手續費，加值後無法取消。

桃園交通局長張新福表示，桃園市公車站牌除了整併舊式站牌及完備輔助功能之外，動態準點及靜態路線圖維護也是持續改善的重點項目，除每月路線圖定期巡查改善外，交通局已建置公車準率自動稽核系統，以系統方式自動稽核市區公車及免費公車路線表定發車時刻與實際發車時刻差異。

張新福說，交通局已將準點率納入補貼機制中，準點率越高的補貼越多，準點率差的，減少補貼款，並持續輔導每月準點績效不佳業者，以提升發車準點性，提供準確即時到站資訊，透過建構智慧交通，完善便利的大眾運輸環境。