出身星二代的余祥銓，頂著雙親余天以及李亞萍的光環，讓他踏入演藝圈就備受外界關注，過去他曾被許多負面傳聞纏身，近年他改變形象，整個人變得成熟穩重不少。最近余祥銓上登上脫口秀節目，一開場就自嘲，甚至提到父母早已很久沒有性生活，還表示把爸爸當「搖錢樹」，希望未來女兒爭氣點不要去「靠阿公」，讓台下觀眾全笑翻。

余祥銓登上脫口秀節目《狗屎寫手》，該節目會請知名明星、網紅以自嘲的形式講脫口秀，而該節目的講稿會事先擬好，由寫手們親自念給明星，再由明星重述給台下觀眾，所以明星對講稿內容無從得知。余祥銓上台先自我介紹，「我爸是余天，我媽是李亞萍，所以我是天秤座的（天平做的），我媽說她們夫妻已經很久沒有性生活」，更自嘲「我爸這輩子教我很多，他交我最多的是『交保』」、「我之前去吃麻辣鍋，店員問我要甚麼辣度跟麻度，我說辣度隨便，但一定要『大、麻』」

余祥銓登上脫口秀。(影片來源/STR Network Youtube)

此外，他還自嘲多年登上節目快樂星期天一事，「上周日我跟朋友去唱KTV，大家都嫌我唱歌很難聽，這是我毀掉的第二個『快樂星期天』，其實只要我唱歌，就沒有快樂星期天，只要我活著，就沒有『快樂余天』。」余祥銓最後提到，「我女兒快出生了，我打算把她培養成「星三代」，因為我不想當「星句點」，我希望女兒爭氣點，不要跟我一樣是「靠爸族」，去靠阿公。」這番辛辣的言論讓余祥銓講述的過程中，自己也差點笑場，一度講不下去，尷尬的模樣也令台下觀眾哄堂大笑。

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