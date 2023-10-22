第58屆金鐘獎昨晚落幕。蔡英文表示，正是因為台灣的自由，我們能產出不同題材的內容；也因為台灣的多元包容，讓每一個人，都可以成為自己想成為的樣子，也都可以不只有一種樣子。希望所有影視工作者，都能保持熱情，在台灣自由、民主的沃土中，創作出更多多元且觸動人心的作品。

蔡英文今天在臉書發文，恭喜所有得獎者，也感謝所有廣播人、電視人，陪伴觀眾度過許多的喜怒哀樂。

她說，在台灣有許多充滿熱忱的影視工作者，持續製作出優質、多元的內容。除了有一代又一代的新血加入，資深工作者的經驗傳承，也十分珍貴。出道40年的胡瓜，年年出席金鐘獎，展現對影視產業的尊重與熱愛。

蔡英文表示，我們打開電視、連上網路，就能看見各式各樣，不同題材、類型的節目和戲劇。有令人捧腹大笑的綜藝節目、掀起風潮的選秀節目、實境秀，也有用在地歌曲認識本土文化的外景節目。不僅如此，我們也透過戲劇去探討各式各樣的議題。

她曾經在社群上推薦過的《人選之人—造浪者 Wave Makers》，透過政治工作者的生活日常，不只讓大家更了解台灣民主制度的運作，也帶起了許多議題的討論。《人選之人》的製作人林昱伶在得獎感言中提到，「戲劇的力量提醒我們，我們需要珍惜台灣的自由，民主多元。」

蔡英文強調，正是因為台灣的自由，我們能產出不同題材的內容；也因為台灣的多元包容，讓每一個人，都可以成為自己想成為的樣子，也都可以不只有一種樣子。「在台灣你可以像米可白、王伯源是兒童台的哥哥姊姊，也可以成為節目主持人、演員；樂團主唱楊大正，也可以是很好的演員」。

她希望大家把掌聲獻給所有在幕前、幕後努力的廣播人與電視人，感謝各位帶給大家的陪伴與感動！也希望所有影視工作者，都能跟陳漢典一樣保持熱情，在台灣自由、民主的沃土中，創作出更多多元且觸動人心的作品。