據美國之音報導，一位美國高級官員21日證實，美國政府為了防止北京研發軍用的人工智慧能力，正在考慮限制中國用戶訪問和使用美國公司提供的雲計算服務。

美國商務部主管工業與安全的副部長艾倫·艾斯特韋斯（Alan Estevez）21日在東京接受《日經亞洲》採訪時表示，「我們正在研究我們是否有對此進行管控的最佳辦法，而這也需要與產業界進行磋商。」他同時強調，雲端技術已經相當普遍，美國政府並不是試圖阻礙工業界的發展。

艾斯特韋斯前往日本，是為了出席「富士山對話」，並在這一政策論壇上作主旨演講。他是在出席會議的間隙接受日經訪問的。他表示，「令人擔心的是，人工智慧未來很可能將指揮和管控軍事後勤和軍用雷達，而且電子戰能力也會得到提升。所以我們希望確保我們能對其使用實施控制。」

有關美國政府考慮限制中國公司使用美國公司提供的雲服務的傳言並不算是新聞，但是艾斯特韋斯以主管官員的身份對此事作了證實，並解釋了原因。

拜登政府17日公佈了經修訂的晶片及其製造設備出口管制規定，進一步收緊向中國出口先進的電腦晶片和設備，以防止北京將這類晶片和技術運用於軍事用途。

美國商務部長雷蒙多表示，美國此舉旨在保護具有明顯國際安全或人權影響的技術，而中國商務部則指責美國阻礙正常的貿易和經濟活動，違反了國際貿易規則，並「嚴重威脅全球產業鏈供應鏈穩定」。

分析人士認為，雖然美國政府正逐步收緊對中國晶片及其設備和技術的出口管制，但是中國公司仍然可以利用美國公司提供的雲端技術和雲計算服務，繼續進行人工智慧系統方面的研究，包括運用於軍事的人工智慧技術。

《華爾街日報》今年七月初就曾報導過，拜登政府在考慮將這一措施納入制裁中國的一攬子方案之中。報導稱，拜登政府提出，像亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft）這樣的美國雲服務提供商在向中國客戶提供使用先進人工智慧晶片的雲計算服務之前，必須申請美國政府的特別許可。

《華爾街日報》在報導中指出，美國政府此舉是為了防止中國企業通過使用雲服務，繞過美國政府現行的出口管制規定，從而得以使用被禁止出口的晶片等先進設備所提供的雲計算服務。

在美國逐漸加大對中國先進晶片和相關設備和技術出口之後，北京則採取報復措施，一方面禁止某些中國公司採購美國最大存儲晶片製造商美光（Micron）公司的產品，另一方面則對製造半導體產品必不可少的鎵和鍺兩種關鍵金屬實施出口限制。