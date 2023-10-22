大陸女團「SNH48」是目前全球華語區規模最大的青春女團，在微博有936萬人追蹤，昨在青島演出舞台劇時，成員段藝璇後方的舞台布景突然倒下，就直接壓在她身上，讓全場觀眾發出驚呼聲，事後女團粉絲後援會也呼籲其所屬公司追查事故責任及道歉。

女團「SNH48」段藝璇早前出席活動被拍到戴著頸部固定器，疑有舊傷的她，昨在青島表演時，舞台上的佈景突從她後方倒下，直接重壓在她身上，台下粉絲瞬間驚呼，但當工作人員緊急抬起背板後，她仍敬業地繼續演出，之後才就醫檢查。

她事後向粉絲後援會透露身體狀況「沒有腦震盪，頭暈和頭痛應該是頸椎的問題，那個板子背後是鐵的井格式骨架子，不是全部都是鋼板，中間是有一個個空的不硬的小格子，可能我運氣很好，所以不要擔心了啦」。

對此，粉絲後援會也呼籲她所屬的上海絲芭文化傳媒「安排段藝璇去醫院檢查，公開後續檢查結果並承担所有相應醫療費费用！」、「追查事故責任和相關工作人員責任，且作出公開道歉！」。這也讓網友想起去年7月在MIRROR演唱會伴舞，結果遭LED螢幕砸傷頸椎的舞者李啟言（阿Mo），目前他仍在醫院治療。