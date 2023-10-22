【全程字幕】金溥聰怒掛陳智菡電話？ 柯文哲：不用為了枝節吵架 @ChinaTimes

外界持續關注藍白合，民眾黨總統參選人柯文哲22日出席民眾黨苗栗競選總部成立大會，被問到柯文哲競選辦公室發言人陳智菡，遭到侯競辦執行長金溥聰掛電話一事時，柯文哲回應「這小事」，不用刻意放大，雙方幕僚每天都有通話，把可以解決的先解決。

針對柯辦競總發言人遭金溥聰掛電話一事，「這小事」，柯文哲表示，藍白彼此一直都有持續溝通，雙方幕僚幾乎每天都有打電話，大家各有想法。被問到是否有進展，他則稱「談判哪有這麼快會有結果」。

另外，外界建議藍白合暫且擱置總統、先談立委議題，柯文哲說，這也是一個辦法，有困難的就先拖住，把可以解決的先解決，也是可能先跟朱立倫談立委的問題。

媒體問到陳智菡、金溥聰的爭議，是否會影響到雙方善意展現？柯文哲表示，不會啦！大家不要為枝微末節吵架，不用特別放大。

也有國民黨立委參選人認為近期若柯文哲幫忙站台，立場上會有為難。柯文哲則說，當然對方有為難就先不要，以沒有為難的先幫忙。

至於柯文哲昨天自曝與國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜都已見過面，被問到雙方都談些什麼。他說，這沒什麼好了解，聊天一定不一定要聊什麼；再被問到雙方是否說侯當正，還是柯當正，柯文哲則說，彼此只是互相交換一下意見而已。