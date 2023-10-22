大陸各省份今年前三季經濟數據陸續出爐。據不完全統計，截至目前，已有12省區市公布前三季GDP等相關數據。其中，海南以9.5％的成長率，高居第一名。

大陸國家統計局公布的數據顯示，初步核算，前三季大陸國內生產總值91兆3027億元（人民幣，下同），按不變價格計算，年增5.2％。這一增速較上半年GDP增速（5.5％）有所放緩。

澎湃新聞報導，已公布前三季經濟數據的12省區市中，有9個省份增速超過大陸全國水準，分別是，海南（9.5％）、內蒙古（7.2％）、四川（6.5％）、浙江（6.3％）、湖北（6.0％）、上海（6.0％）、重慶（5.6％）、青海（5.6％）、遼寧（5.3％），目前海南增速最高。

值得注意的是，遼寧省統計局副局長侯巍在解讀前三季遼寧省經濟數據時表示，遼寧全省GDP增長5.3％，高於大陸全國0.1個百分點，是十年來同期首次超過全大陸水準。

另外，12個省區市中，與各自上半年GDP增速相比，前三季，四川、湖北、江西、重慶、海南等5個省區市增速加快；另外7個省區市增速都有所放緩。

江西今年第一季GDP增速僅為1.2％，但隨後在上半年、前三季中增速逐漸加快。江西省統計局表示，今年以來，全省經濟呈現加快恢復、持續向好的良好態勢，供需兩端邊際改善，主要指標增速穩步回升。

從經濟總量看，12個省區市中，前三季，浙江GDP接近6兆元，為5兆9182億元，四川（4兆3387億元）、湖北（4兆0237.97億元）為4兆行列，上海（3兆3019.23億元）、北京（3兆1723.1億元）為3兆行列，江西（2兆3653.2億元）、重慶（2兆2243.88億元）、遼寧（2兆1692.2億元）為2兆行列，內蒙古（1兆6882億元）、天津（1兆2252.61億元）為1兆行列，此外，海南、青海前三季GDP分別為5274.92億元、2695.7億元。

其中，湖北、北京分別實現前三季經濟總量進入4兆行列、3兆行列。今年上半年，北京GDP總量也是成功突破2兆「門檻」。