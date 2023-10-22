艾薇昨在日月潭花火音樂會開唱。（喜鵲娛樂提供）

艾薇與卓義峯為籌備這場演出密集排練兩週。（喜鵲娛樂提供）

「準歌后接班人」艾薇昨（21日）於日月潭盛大開唱，搭配75人編制的樂興之時管絃樂團，共同演繹26首中西精彩曲目，讓現場逾2.5萬觀眾在日月潭湖畔聽得如癡如醉。

艾薇為了籌備這場演出，密集排練兩週，忙得不可開交。她笑說，「義峯哥（卓義峯）與我分享很多經驗及各種走位、細節，首席編曲家櫻井弘二老師也在排練過程中指導許多，演出過程中超享受，但結束後有一種心空空感覺！」她也分享，在前期排練到張惠妹〈我要飛〉這首歌時，她與卓義峯兩人同時一起唱錯，但管絃樂團仍繼續演奏，兩人也默契地一起憋笑到最後，實屬非常難忘的經驗。

首次來到日月潭，艾薇除了演唱圓滿成功，也趁空檔與當地美景狂拍照，並與管絃樂團及工作人員們合影留念，「在排練莫文蔚〈愛我的請舉手〉的時候，因為這首歌需要一些互動，每一次的排練，指揮江靖波老師以及樂團每一位老師們都很願意跟我一起互動，感到超榮幸有機會與大家一起演出！」

在演出結束後，艾薇也將繼續專心籌備下個月於新加坡的「YES933潮流音樂盛典」，第二次赴星國表演的她表示：「已經迫不及待想唱歌給大家聽了！」