社區多種病毒同時流行，小兒科醫師巫漢盟表示，新冠解封後，病毒回歸社區，許多幼童感染流感病毒、呼吸道融合病毒（RSV）、腺病毒、副流感病毒等，其中又以流感具高度傳染力，今年已奪走不少生命，呼籲符合流感疫苗接種資格者，盡速接種疫苗。

巫漢盟近日於個人臉書粉專指出，自新冠疫情解封後，門診恢復往年的「熱絡」，許多熟悉的病毒都回歸了，生病的寶寶多到爆炸，包括流感病毒、呼吸道融合病毒、腺病毒、副流感病毒等。他說流感冒盛行於每年的10月至隔年2月，是一種急性呼吸道傳染病，但從今年5、6月一直流行到現在，今年的四價疫苗針對A型和B型兩種病毒株，是最有效預防的方式。

巫漢盟表示，呼吸道融合病毒（RSV）是感冒病毒之一，常會高燒好幾天，好發於2歲以下嬰幼兒，尤其是早產兒因肺部功能較弱，感染後病症可能較嚴重。第3種腺病毒是一種DNA病毒，好發於每年2至3月，但今年到現在還很流行，感染後常見症狀為連續高燒3至7天、伴隨上呼吸道症狀、結膜炎和腸胃炎等，由於腺病毒不具外套膜，一般酒精無法徹底殺死，須以肥皂確實洗手。

巫漢盟說，副流感名稱和流感類似，雖然都是RNA病毒，但兩者是完全不一樣的疾病，副流感病毒的潛伏期約2至7天，症狀包括發燒、流鼻涕、咳嗽等，嚴重可導致哮吼、支氣管炎、肺炎等，沒有特效藥，只能用支持性療法治療。

巫漢盟表示，4種病毒的症狀表現都很類似，引起原因和治療方式不同，當中又以流感具高度傳染力，今年已奪走不少生命，建議符合施打疫苗資格族群儘速接種，並做好個人衛生管理。