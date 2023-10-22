父母對孩子課業有要求無可厚非，但往往也成為孩子一大壓力來源，根據兒福聯盟統計，有39.9％學生反映家長會將課業表現與他人比較；而有22.1％學生認為家長關心課業表現勝過其他生活裡的事情。台大電機工程系教授、台大創新技術學院D-School副院長葉丙成表示，拿孩子和他人比較不僅沒有意義，更是百害無一利。

葉丙成表示，許多學生談到父母會拿自己和其他學生比較，當壓力來來父母時，孩子對自己的期待又要有多高？台灣家長和孩子對業界和世界發展趨勢其實並了解，變成必須要讀某某大學和科系才會有前途，這樣的傳統觀念無形中會帶來額外壓力。

葉丙成指出，台灣的父母不該再拿孩子學業來和他人比較，這種比較不僅沒有意義，更是百害無一利，當孩子有自己空間來探索未來興趣時，一定總比國高中被逼著學習，導致彈性疲乏，等到了大學沒有動力學習時才是最可怕的。

葉丙成也特別指出，許多家長為了安心而讓孩子補習補全科，個人並不是反對補習，而是通通都補反而會讓學生認為，反正補習會再講第二次，在學校就可以不用認真聽，補習應是學校老師真的幫不上你再補，而不是預設心裡補全科，「少子化下其實業界都缺人，只要有培養相關能力都一定有機會」。

學生Leo表示，大人們可能只了解108課綱片面的東西，除了學習歷程和活動會被老師逼著做外，父母也認為你應該要多參加活動，參加任何活動都還要寫學習單，壓力真的很大。

學生小K也說，108課綱強調素養導向，但學校可能也沒有真的回歸到培養學生素養，最後還是變成填鴨式教育，在學校和家裡都感受到排山倒海的學習壓力，真的會很辛苦。

微光心理諮商所諮商心理師鄧善庭表示，這個時代的我們太習慣求快求成，從心理學來看，自我認同需要一段「迷惘期」，學生不需要很快決定要做什麼，以及要如何快速的達成社會期待，也建議學生的紓壓都應該和手機脫離，這樣才能幫助大腦放鬆。