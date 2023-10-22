1名24歲的陳姓男子日前收Apple Pay稱以「支付資格暫時被封鎖」主旨的郵件，內容需要於72小時內完成驗證，並附上連結網址，擔心支付功能遭限制，他依照指示輸入信用卡號碼及安全碼後，立刻收到銀行通知遭盜刷上萬元。根據高雄市警方統計，類似釣魚簡訊詐騙，短短近2個月就發生12件，損失金額約58萬元。

24歲的陳姓男子於9月中旬收Apple Pay稱以「支付資格暫時被封鎖」主旨的郵件，內容為「我們注意到您在設備中使用的卡與多個設備相關聯。我們已阻止您的Apple Pay服務，直到我們能夠驗證您是所用卡的真正使用者為止」，並稱需要72小時內完成驗證，並附上連結網址，民眾因擔心支付功能遭限制，依連結指示輸入信用卡號碼及安全碼後，即收到銀行簡訊通知，信用卡遭盜刷上萬元，才驚覺受騙。

這是類「惡意連結（釣魚簡訊）」詐騙手法，對方先假冒平臺客服客服郵件，以支付功能遭限制為由要求民眾重新驗證Apple ID或所綁定的信用卡及驗證碼，並附上網頁連結輸入，並敘明需於12至72小時內完成認證，造成民眾情急之下，點入附帶連結，並依網站頁面填輸自身資料，不僅個資完全曝光，也導致信用卡遭詐騙集團盜刷。

詐騙集團假冒知名平台客服郵件，以限制相關支付功能為由，並附帶來路不明網頁連結，誘騙民眾填輸綁定信用卡號重新進行驗證。經統計該類案件，高雄市今年9月至今共發生12件，損失金額約新臺幣58萬元。

警方呼籲，民眾應詳加查證確認寄件者帳號及網址，不輕易填寫個資，如信用卡資料不幸遭盜刷，可立即連繫發卡銀行申請止付手續並前往派出所報案，若有疑問可撥打反詐騙專線165查證及詢問，避免遭詐騙。