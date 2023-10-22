據美國之音報導，中國經濟陷入幾十年未見的困境，失業率屢創新高之下，大學畢業生要找到理想的工作，要賺到理想的薪資，甚至只是想找到一份足夠糊口的工作，似乎愈來愈困難。面對這種窘境，將薪資期望下調，成為很多畢業生快點找到工作的手段。

調查發現，相比去年，今年畢業的大學畢業生的薪資期望比去年有所下降。不過，不少中國大學的畢業生表示，幾乎所有院校都強迫學生作虛假證明，所以官方的畢業生薪資和失業率等數字都「非常假」。

獵聘大數據研究院本周發佈的《全國高校畢業生就業趨勢與展望2023》顯示，今年大學畢業生平均招聘薪資是10342元人民幣，在全大陸最高的北京市的大學畢業生平均招聘薪資更高達13283元人民幣，相比去年的全大陸平均數字10575元人民幣稍微有所減少，高於新冠肺炎疫情肆虐的2021年，當時的平均招聘薪資是9292元人民幣。

報告顯示，由於近年不確定因素增多，宏觀經濟承壓前行，所以畢業生的期望薪資比上述的招聘薪資稍為低一點，去年是8133元人民幣，今年則是8033元人民幣，比去年減少100元。而且隨著中國經濟形勢繼續下滑，《全國高校畢業生就業趨勢與展望2023》也訪問了下一年畢業的大學生，調查發現有42％受訪者的期望月薪是5000至8000元人民幣，也有11.6％受訪者選擇3000至5000元人民幣這一項，說明超過一半受訪者坦言，明年畢業時期望月薪最高都難以超越8000元人民幣。

不過對於一般大學畢業生來說，以上所說的招聘薪資和期望薪資水平完全是脫離現實。報導引述今年在北京一所一流學府的統計學系畢業、化名「夏文」的23歲男生說，他覺得這些數據根本全部都是假的，而且是「非常假」。

夏文透露，「中國所有學校都會要求每個畢業生造一個假章，證明他已經找到工作。於是所有人都去淘寶買配合聘請他的公司的假章去蓋，蓋完就交給學校。另外每個畢業生也要填一個假的薪資數據，如果不填這些是拿不到畢業證的。」

觀察人士指出，形成中國各大學府強迫畢業生「全民造假」的主因，是中國教育部早於2011年發佈的《關於做好2012年全國普通高等學校畢業生就業工作的通知》。通知強調，要健全專業動態調整和預警、退出機制，對就業率連續兩年低於60％的專業學系調減招生計畫直至停招。到了2021年，中國教育部就將統計指標由就業率改為畢業去向落實率，其實也只是換湯不換藥，各院校和學系為了保命，於是只能造假。

《北京青年報》今年7月也推出專題報導，派出記者實際測試一家公司，結果發現，只須付68元人民幣，就可以在三天內取得一份蓋有某公司印章的畢業生就業協議書。

去年，27歲的中國社會科學院研究生何成，因為畢業後找不到工作，於是在重慶做外賣員，並於微博以「碩士送外賣」的名字開帳號，分享為了55元人民幣的跑腿費，而花了3小時走8公里路等送外賣的經歷，引起中國網友的廣泛討論，甚至連中國工會官方刊物《工人日報》，也特意以「碩士送外賣是基於理性和現實」為題目發表評論文章，宣揚「勞動無分貴賤」。

中國國家統計局今年6月公佈青年失業率高達21.3％，引起各界廣泛關注，結果統計局決定此後再不公佈青年失業率數據。另一方面，中國人力資源和社會保障部數據顯示，今年中國全國大專院校畢業生人數高達1158萬人，比去年增加82萬人，對就業市場帶來更大壓力。

中國國家統計局數據顯示，今年將有約2000萬人退休，似乎可以讓畢業生填補空缺，不過分析人士指出，目前中國經濟內外交困，越來越多的企業減少職位甚至倒閉，就算有老年人退休，原有職位也可能就此消失。

獨立經濟學者鞏勝利說：「這算是有接近兩個香港的總人口投入勞動市場，中國能承受得起嗎﹖而且中國今年的出口比去年下降14.5％，經濟可能一直萎縮下去。加上中國由國營企業壟斷工業所需的水、電、媒和天然氣，由於沒有競爭，其價錢變得比美國等國家都要貴，運行成本這麼高，令中國企業很難發展。」

美中貿易戰導致美中關係惡化，隨著外貿逐步減少投資甚至撤出，中國的經濟每況愈下。於是以往需要動用大量勞動力的行業，比如機械製造、紡織、鋼材煉業，以及家電製造和服裝製造等行業，都無法再提供足夠職位吸納勞動力。

報導引述旅居澳洲的獨立金融學者司令分析，這種情況令大學畢業生更難拿到理想的薪資，「無論是製造業還是服務業，現在都面臨嚴重的產能下滑、增長停滯的局面，導致企業關門，沒關門的也不願雇用新的勞動力。於是工資水平只會不斷下滑，令工人在勞動市場更沒有談判優勢。」

另一方面，司令認為中國的職業培訓學校還在使用傳統職效模式，導致課程設計跟市場供求關係嚴重脫節，形成畢業生沒有能力滿足市場的就業需要，令畢業生更難找到理想的工作。