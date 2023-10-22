根據衛福部國健署統計資料顯示，大腸癌連續15年位居10大癌症首位，年奪6千多條人命，如何預防是很重要的議題。肝膽腸胃科醫師陳炳諴表示，曾遇過一名患者每天早上都習慣吃1碗牛肉湯，結果做大腸鏡檢查，發現一顆2.5公分的大顆息肉，切除化驗確認是早期大腸癌。藉此案例，醫師提醒，研究指出，每天若吃超過100克的紅肉，罹患大腸癌機率會多17％，而100克的量約為6片火鍋肉，務必要小心攝取。

陳炳諴在《醫師好辣》節目中提到，他不建議吃太多紅肉，原因是其含有血紅素鐵及特殊糖分子等，而鐵容易氧化，過程中會產生自由基，導致破壞細胞內的DNA，進而產生形變。這也是息肉衍生的關鍵，為DNA被破壞後，不正常的黏膜組織，若是腺瘤性息肉，久而久之就可能演變成大腸癌。

另外，陳炳諴還提到，研究指出，每天吃超過100克的紅肉，罹患大腸癌機率會多17％，而100克的量其實不多，大約6片火鍋肉即達標。他建議，一周紅肉總攝取量不要超過500克，才能有效降低罹癌風險。

陳炳諴並分享，過去曾遇過一名年約6、70歲的男性患者，本身不太重視健康，且每天早上都習慣吃1碗牛肉湯。在某次糞便潛血檢查反應呈陽性，進一步照大腸鏡，在30公分處發現一顆2.5公分的大顆息肉，完整切除後化驗，確認是早期大腸癌。所幸發現的早才能及早解決問題，對方也在醫師的勸導下，慢慢減少日常紅肉的攝取。