（國史館、婦聯會提供）

蔣夫人紀念集10／23正式出版，《中時新聞網》取得部分內容，提供讀者先睹為快：

佳美的腳蹤 4-1

柒、故國與寶島

蔣中正是軍政領導者，早年東征、北伐，中年抗戰、戡亂，晚年在臺領政，都可以看到他的強勢作風；而宋美齡無論是在外交砧壇上、在社會大眾前，她的風華與鋒頭都能夠與蔣中正平起並坐，配合無間，這些表象上的風光讓許多人視之為政治婚姻。其實，在接近半世紀的婚姻生活中，兩人真正的互助互持，同甘共苦，相濡以沫，鶼鰈情深，以往很少有這方面的描繪，希望本書後兩章能夠帶給世人嶄新的認識和體會。

1928年新婚之初蔣宋返鄉祭祖，同遊隱潭，蔣日記記：「潭上石筍高約十餘丈。妻指此為中正，余以為然也。遊覽約半小時，徘徊不忍舍，乃由余家灣經隱潭廟。在廟與妻自為烹調，其味無窮，而妻亦樂甚，鄉人觀之，必以為余夫婦若癡也。」蔣中正一生喜愛遊山玩水，宋美齡這方面的喜好不是太明顯，但從上面的記敘可以看出完美的配合。

蔣中正日記，與《五記》中的《愛記》、《遊記》隨手拾來都可以看到兩人的遊蹤，而蔣中正檔案中所留下的照片也可以看到兩人攜手共覽河山的點點滴滴。因此本章以「故國與寶島」為名，主要在采集檔案文字與照片中兩人遊山玩水的情境，管窺蔣、宋的兩人世界，如何在生活中交流感情，培養默契，相依相聚近半世紀。

（婦聯會提供）

佳美的腳蹤 4之2

捌、但願如同樑上燕

「但願如同樑上燕」語出馮延巳〈長命女〉：「春日宴，綠酒一杯歌一遍，再拜陳三願：一願郎君千歲，二願妾身長健，三願如同樑上燕，歲歲長相見。」詞中三願平凡簡單，既不求榮華富貴，也不求福壽雙全，只是單純的希望與自己的愛侶長相廝守：正因為這樣真切的心願，所以吟詠起來更能貼切內心。用這樣的標題作為本書的最後一章，一方面是感覺在蔣宋的婚姻中有過起起落落，也有過風風雨雨，但愈到晚年愈如同詞中的情境，雋永而平淡。

（國史館、婦聯會提供）

另一方面是從蔣日記中可以看出每年有幾個日子是他們夫妻重要的團聚日，一是耶誕節，二是過年，三是兩人的生日和結婚紀念日，蔣在這些日子中總是特別的感念婚姻幸福家庭美滿的重要，如果宋不在身邊更是切切思念，豈不正契合詞中「歲歲常相見」的旖旎婉約？在這一章中放入較多的照片、函電，透過圖文讓讀者可以更清楚的看到蔣中正與宋美齡之間的婚姻之愛。

1975年蔣中正逝世，一直到2003年宋美齡過世，她逐漸淡出政治，但婦聯會、祈禱會、華興學校、振興醫院：都繼續在執行宋美齡的善心善行，終宋美齡一生，歲歲年年，她沒有忘卻對丈夫的諾言，沒有停止對家國的付出。